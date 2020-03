Tartaglione (Fi), solidarietà alle forze dell’ordine di Isernia

ISERNIA. “Solidarietà agli agenti della polizia penitenziaria, al personale carcerario e alle Forze dell’Ordine che stanno fronteggiando una rivolta nella casa circondariale di Isernia”. Lo dichiara in una nota la deputata Annaelsa Tartaglione, Coordinatore regionale di Forza Italia in Molise e componente della Commissione Affari Costituzionali della Camera. “Riguardo ai penitenziari molisani, Campobasso, Larino e la stessa Isernia, da tempo e da più parti è stata sollevata la problematica della carenza di personale e l’insufficienza capienza degli spazi. Rilievi rimasti senza una tangibile prova di attenzione dal governo centrale. Il ministro Bonafede non può pensare di affrontare la catena di proteste nelle carceri di tutta Italia ‘condannando’ i gesti ed assicurando il ‘monitoraggio’ della situazione. In queste ore in tutta Italia si sta avvertendo una preoccupante assenza del governo che soltanto il meritorio lavoro degli uomini in divisa riesce a fronteggiare”, conclude.