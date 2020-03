Emergenza siccità, Cavaliere scrive a Molise Acque

CAMPOBASSO. L'assessore regionale Nicola Cavaliere, attraverso una nota ufficiale inviata ieri al presidente di Molise Acque, e per conoscenza al governatore Donato Toma e ai commissari dei Consorzi di bonifica Termoli - Larino e Venafro, chiede una rigorosa e ancor più attenta gestione dell'acqua mantenendola - nei limiti del possibile - a livelli quantitativi importanti per far fronte a una situazione emergenziale provocata dalla siccità e che alla lunga potrebbe mettere a serio rischio la sopravvivenza di molte aziende agricole.

Nella lettera l'assessore invita ad ottimizzare l'utilizzo della rete e a ridurre al minimo la dispersione di acque non funzionali ad un uso esclusivamente idropotabile ed energetico e offre disponibilità, nel caso Molise Acque ritenga necessario ed opportuno costituirlo, a partecipare a un tavolo tecnico per affrontare insieme la questione.

Ma un appello oggi Nicola Cavaliere lo rivolge anche agli stessi agricoltori, esortandoli a stipulare in tempi brevi polizze assicurative multirischio accedendo al Piano nazionale di gestione dei rischi in agricoltura e usufruendo quindi delle agevolazioni previste, ovvero del rimborso da parte dello Stato pari al 70% del costo totale.

Si tratta di polizze che coprono anche i danni per il mancato reddito causato dalla siccità.

Per ulteriori informazioni basta rivolgersi ai vari Centri di assistenza agricola presenti in region