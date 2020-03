TERMOLI. Appello per un cagnolino smarrito in zona Sinarca: il cane, Terence, è sparito ieri pomeriggio, è vaccinato e sterilizzato. I bambini che hanno perso questo cane piangono tanto, perché Terence si è perso in un momento particolare per loro.

Chi lo dovesse trovarlo può chiamare Gaetano al numero 349 5952906.