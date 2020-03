Coronavirus, Occhionero: "Rimborsi totali per i biglietti aerei e ferroviari annullati"

ROMA. "E' chiaro che questa situazione emergenziale sta creando problemi a tutti noi e sta condizionando le nostre vite. Credo che occorra prevedere immediatamente rimborsi totali per biglietti aerei, ferroviari e di qualsiasi altro tipo di mezzo di trasporto che ora i cittadini sono costretti ad annullare per il blocco di tutti gli spostamenti, da oggi ad aprile, che non abbiano comprovate necessità, come motivi di lavoro e salute. Non è pensabile che siano i cittadini a pagare".

Lo scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Giuseppina Occhionero. "Le compagnie aeree, le aziende ferroviarie - prosegue Occhionero - Trenitalia e Italo, le compagnie di trasporto su gomma devono restituire i soldi ai cittadini. Il Governo valuti se e come intervenire affinché i rimborsi siano garantiti. Lo stop agli spostamenti, dovuto per ragioni sanitarie di cui tutti condividiamo la necessità alla luce delle indicazioni della comunità scientifica, non può tradursi in un doppio danno per i cittadini, sociale ed economico".

(Fonte: Adnkronos).