Il volontariato non si ferma: il supporto del Csv prosegue con lo smart working

TERMOLI. Il CSV Molise, per garantire la sicurezza degli utenti, ponendosi in linea con molti altri Centri di servizio italiani e con le indicazioni del decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte il 9 marzo, ha deciso di chiudere i propri uffici al pubblico fino al 3 aprile, salvo ulteriori cambiamenti.

Sono rinviati a data da destinarsi gli incontri con i consulenti esterni, i corsi di formazione e i convegni che erano in programma. Le attività di sostegno e supporto a tutti i volontari saranno in ogni caso assicurate attraverso consulti telefonici, quindi anche via Whatsapp e Skype, o scambio di comunicazioni via email. Il personale, infatti, osserverà regolarmente il proprio orario, ma in regime di smart working.

Per entrare in contatto con gli operatori e ricevere assistenza e supporto è possibile contattare i numeri delle tre sedi: 0874.418453 Campobasso; 0865.270527 Isernia; 3291582363 Termoli (anche via Whatsapp).

Come di consueto le associazioni potranno utilizzare anche l’indirizzo email segreteria@csvmolise.it.

Ulteriori comunicazioni saranno pubblicate tempestivamente sul sito web www.csvmolise.it e sui profili social del CSV Molise.

I collaboratori sapranno orientare i volontari ed eventualmente inoltrare le consulenze di cui hanno bisogno a un esperto.

"La macchina della solidarietà non si ferma. Forte, indispensabile e assolutamente lodevole è l’impegno che associazioni e volontari stanno dimostrando in questi giorni di grande emergenza sanitaria. Ce la faremo, supereremo anche questo e l’Italia si rialzerà. Nel proprio piccolo il CSV Molise vuole contribuire in un modo semplice, ma di grande efficacia: #iorestoacasa".