Una raccolta fondi online per il reparto di Terapia intensiva del Cardarelli

CAMPOBASSO. Un plauso per le due cittadine che hanno avviato una raccolta fondi nelle prime ore del pomeriggio di oggi per sostenere il reparto di Terapia intensiva del Cardarelli di Campobasso, come è già accaduto e sta accadendo per altri ospedali di tutto il territorio nazionale. E un plauso a tutti quelli che hanno donato e lo faranno. L'obiettivo del crowdfunding è di 10000€.

Nell'attesa e nella speranza che un'iniziativa simile si attivi anche per le strutture sanitarie del basso Molise, chiunque voglia può contribuire al seguente link: https://bit.ly/2VZJwg3.