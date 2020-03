Negativo al tampone anche il medico che lavora a Isernia e Termoli

ISERNIA. Risultato negativo al test Covid-19 il medico isernino del "Veneziale" che lavorava anche all'ospedale di Termoli. E' arrivato in serata il risultato del tampone effettuato, in via precauzionale, sul medico isernino entrato in contatto con uno degli operatori sanitari risultati positivi del San Timoteo di Termoli. Al momento i contagi in Molise restano fermi a 15 ed oggi il marito della 61enne di Montenero di Bisaccia, prima risultata positiva nella regione, e anch'egli positivo, ha lasciato l'ospedale ed è rientrato nella propria abitazione continuando l'isolamento a casa. Intanto a Capracotta il Sindaco Candido Paglione, in accordo con gli operatori commerciali presenti sul territorio di pertinenza, ha dichiarato il Comune "a porte chiuse" con la chiusura di tutte le attività di ristorazione, bar e alberghiere del posto.