Covid-19, Ordine dei giornalisti: "Assemblea annuale rinviata"

CAMPOBASSO. "A tutti i giornalisti In seguito alle misure decise dal Governo per contenere la diffusione del COVID-19, vista anche la revoca della concessione della sala da parte della Camera di Commercio del Molise, l'Assemblea annuale degli iscritti, regolarmente programmata a Campobasso per sabato 21 marzo in prima convocazione e per lunedì 30 marzo in seconda convocazione, è rinviata a data da destinarsi.

L'Ordine dei Giornalisti è in attesa delle indicazioni del Ministero della Giustizia a cui il CUP (Comitato Unitario delle Professioni) ha chiesto delucidazioni in merito."