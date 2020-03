Covid-19, la Banca d'Italia assicura la continuità aziendale e svolge regolarmente le attività

CAMPOBASSO. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Banca d’Italia assicura la piena continuità aziendale e continua a svolgere regolarmente le proprie attività in favore del pubblico, del sistema finanziario e del sistema dei pagamenti.

In linea con le misure disposte dalle autorità governative, la Banca d’Italia ha realizzato interventi per contenere il rischio di contagio, rivolti sia ai propri dipendenti sia alle persone a cui fornisce servizi. All’interno delle proprie sedi, la Banca d'Italia ha rafforzato i presidi di tipo igienico-sanitario.



Alcuni dei servizi per il pubblico sono disponibili on line: si invitano le persone che ne avessero bisogno a ricorrere di preferenza a questo canale, anziché recarsi presso le Filiali.



Questi i principali servizi disponibili on line:



• Per l’accesso ai dati della Centrale dei Rischi (CR) https://arteweb.bancaditalia.it/

• Per i ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario – ABF https://www.arbitrobancariofinanziario.it/ - Area riservata

• Per l’accesso ai dati della Centrale di Allarme interbancaria (CAI) https://servizionline.bancaditalia.it/home

• Per la presentazione di esposti - https://servizionline.bancaditalia.it/home accessibile tramite SPID



• Per informazioni sui servizi bancari o sugli archivi della Centrale di allarme interbancaria o della Centrale dei Rischihttps://servizionline.bancaditalia.it/home

• Per le segnalazioni relative al “whistleblowing” https://servizionline.bancaditalia.it/home

• Per l’accesso all'infrastruttura SIOPE+ che intermedia il colloquio tra pubbliche amministrazioni e banche tesoriere SIOPE+ Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici

Si ricorda che alcuni servizi online sono integrati con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), ma l’accesso è possibile anche per chi non possiede un’identità digitale.