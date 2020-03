Studente Unimol positivo al Coronavirus: predisposti interventi straordinari di sanificazione

CAMPOBASSO. Chiusura delle sedi universitari nei giorni 12 e 13 marzo per interventi straordinari di sanificazione certificata di tutti gli ambienti dopo il caso di positività di uno studente al Covid -19



L'Università degli Studi del Molise - l'Unità di Coordinamento per la gestione emergenza Covid-19 - appreso della conferma di contagio da Coronavirus di uno studente del corso di laurea di medicina e chirurgia, ad integrazione di quanto già disposto in merito alla chiusura delle sedi universitarie per ulteriori interventi di sanificazione, rende noto che nelle giornate di domani, giovedì 12 e venerdì 13 marzo 2020, sarà chiuso anche il II Edificio Polifunzionale di via F. De Sanctis a Campobasso, per poter effettuare gli interventi straordinari di sanificazione certificata di tutti gli ambienti.

In ogni caso sarà garantita la continuità e la fruibilità della didattica a distanza.