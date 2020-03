Coronavirus, ecco le campagne di crowdfunding approvate dalla Asrem

Nelle ore in cui l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise si trova a fronteggiare Io stato di emergenza epiderniologica da coronavirus, arrivano numerose richieste di cittadini ed associazioni per avviare campagne di raccolta fondi destinati a sostenere la sanità pubblica molisana e gli operatori sanitari impegnati in prima linea.

L'Azienda, apprezzando il grande senso di solidarietà sociale degli organizzatori delle diverse iniziative, ha dato il proprio assenso alle seguenti campagne di finanziamento spontanee attivate sulla piattaforma di crowdfunding GoFundMe:

AIUTIAMO IL MOLISE CONTRO IL CORONA VIRUS

AIUTIAMO L' OSPEDALE CARDARELLI

COVID-19 MOLISE #MIPRENDOCURADELL'ASREM

RAFFORZIAMO LA TERAPIA INTENSIVA DI CAMPOBASSO

IL MOLISE CON L'ASREM: UNITI CONTRO IL COVID-19

MOLISE ANTI-COVIDI9

Eventuali altre iniziative che verranno intraprese dovranno essere comunicate all'ASReM e saranno opportunamente divulgate attraverso la stampa, per evitare richieste di finanziamento non autorizzate e a rischio frode. In parallelo l'Azienda intende dare il via a una raccolta fondi in proprio, per far fronte alle tante necessità legate all'emergenza sanitaria, invitando chi voglia fare una donazione pro emergenza COVID-19 ad effettuare un bonifico bancario sul conto corrente dell'ASReM

codice IBAN: IT 03B0538703800000000536260 —codice BIC per operazioni dall'estero: BPMOIT22XXX indicando nella causale "Emergenza Coronavirus" specificando nome, cognome, codice fiscale e contatto mali o telefonico del benefattore. Mai come ín questo momento anche il più piccolo contributo può fare tanto e soprattutto fa bene al cuore

di chi dona e di chi riceve.

Grazie per quello che riusciremo a fare insieme contro il Coronavirus.