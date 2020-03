«Inaccettabile la mancanza di misure volte a proteggere la salute dei lavoratori»

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Comitato regionale del Molise del Partito della Rifondazione Comunista- Sinistra europea in merito ai contenuti del nuovo Dpcm sulle misure per contrastare la diffusione del Covid-19:

"Il Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea del Molise è profondamente contrariato per i contenuti del nuovo DPCM per contrastare la diffusione del coronavirus, da noi considerato INACCETTABILE per la mancanza di misure e iniziative volte alla protezione dei lavoratori. Si chiudono tante attività commerciali ma le fabbriche devono continuare a produrre, come se alcuni lavoratori fossero sacrificabili in nome del profitto. Il fermo del contagio e la messa in sicurezza dei nostri concittadini può avvenire unicamente attraverso il blocco delle attività produttive, garantendo i servizi essenziali.

Il PRC – SE del Molise pertanto invita le OO. SS. Nazionali a proclamare lo stato di agitazione , dando indicazioni alla RSU e ai Sindacati Territoriali di contrattare con le aziende la sospensione dell’attività produttiva, per un vero atto finalizzato a contrastare l’epidemia, dando priorità alla salute rispetto all’economia.

Il blocco dell’epidemia deve essere la priorità per tutti! Invitiamo pertanto tutte le aziende a una stretta collaborazione con lerappresentanze sindacali, sia Aziendali, che Territoriali per la massima tutela di ogni dipendente.

In assenza di tali tutele crediamo che dovrà essere proclamato il fermo immediato delle attività produttive con la proclamazione della sospensione dal lavoro e contestualmente dovranno essere informate le autorità competenti sulle inadempienze delle imprese."