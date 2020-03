Realizzare fiori, un' iniziativa per sentirci più vicini

GUGLIONESI. L'iniziativa lanciata dal Presidente del Consiglio Comunale Barbara Morena dalla sua pagina istituzionale:

"Voglio lanciare un'iniziativa comune per sentirci più vicini: chi vuole realizzi dei fiori con qualsiasi materiale si abbia a disposizione in casa, evitiamo la carta, fate quanti fiori volete e nei colori che più vi piacciono, quando questo brutto periodo sarà finito ci realizzeremo delle ghirlande per addobbare alcuni punti del nostro paese.

Inoltre postate le foto mentre li realizzate .... Io resto a casa ..ci riabbracceremo e torneranno anche i baci ..."