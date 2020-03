Si registrano in Molise un calo di reati e denunce per furti

CAMPOBASSO. Nelle ultime settimane in provincia di Campobasso si registra un calo generale dei reati, in particolare delle denunce per furti.

Emerge da un primo monitoraggio effettuato dai Carabinieri sull'intero territorio di competenza.

Un trend che potrebbe essere riconducibile anche all'emergenza Coronavirus che sta costringendo le famiglie a stare a casa e, dunque, a 'presidiare' più a lungo le abitazioni.

Ma c'è anche un altro dato, sicuramente importante e da non sottovalutare: nell'ultimo anno i controlli del territorio sono triplicati con i militari delle 44 Stazioni e 4 Compagnie (Campobasso, Termoli, Larino e Bojano) costantemente impegnati a tutelare la sicurezza dei cittadini. (Fonte Ansa)