Sevel: chiusura fino a lunedì 16 marzo con la copertura della cassa integrazione

TERMOLI. Si è appena conclusa la call conference tra le Organizzazioni Sindacali e la Direzione Sevel.

La chiusura si protrae fino a lunedì 16 marzo, con la copertura della cassa integrazione, per consentire un sopralluogo finalizzato a verificare le modifiche apportate all’organizzazione del lavoro, in applicazione di quanto disposto dei vari Decreti governativi per contenere il contagio del Coronavirus.