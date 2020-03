Coldiretti: «Segnalateci chi tenta di speculare su cibo e prodotti alimentari»

CAMPOBASSO. Con l’emergenza sanitaria in atto in tutto il Paese, Coldiretti scende in campo contro il rischio di speculazioni anche sui generi alimentari. A tal proposito, l’Organizzazione ha attivato una apposita casella di posta elettronica sos.speculatoricoranavirus@ coldiretti.it , che potrà essere utilizzata per segnalare tentativi di lucrare sul cibo e i prodotti alimentari. “C’è purtroppo – afferma Coldiretti - chi cerca di sfruttare il proprio potere contrattuale per pagare prezzi stracciati per alimenti deperibili a cominciare da latte, la cui produzione non può essere fermata”.

“In gioco – evidenzia Coldiretti Molise - c’è il futuro di un settore, quello lattiero-caseario, che produce ogni anno oltre 12 milioni di tonnellate di litri di latte di mucca, grazie a circa 30mila allevamenti dislocati lungo tutta la Penisola, che garantiscono anche grazie al Molise, il primato tricolore in Europa nella produzione di formaggi a denominazione di origine protetta (Dop)”.

“Quando una stalla chiude – osserva il Direttore regionale di Coldiretti Molise, Aniello Ascolese - si perde un intero sistema composto da animali, prati per il foraggio, formaggi tipici e soprattutto imprenditori impegnati a combattere, spesso da intere generazioni, lo spopolamento prevalentemente delle aree interne e svantaggiate. Occorre, dunque, evitare – prosegue Ascolese - che i comportamenti scorretti di pochi compromettono il lavoro della maggioranza degli operatori della filiera, che sta raccogliendo sempre più adesioni alla campagna #mangioitaliano, lanciata da Coldiretti a sostegno delle aziende italiane e a tutela dei consumatori. Per questo – conclude il Direttore di Coldiretti - facciamo appello alle Istituzioni affinché venga attivato subito un efficace sistema dei controlli che possa porre un freno alle speculazioni”.