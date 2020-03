«Grazie don Benito per le sue parole di conforto e speranza»

LA SPEZIA. «Vorrei ringraziare di cuore don Benito Giorgetta per la lettera scritta al virus che vieta abbracci e strette di mano, che limita la libertà ad uscire e incontrarsi, che insidia i vecchi, anima e saggezza di ogni popolo e società civile», ci scrive da La Spezia Rosemy Conoscenti, grande amica di Termoli.

«Grazie don per le sue veritiere parole di accusa contro questo nemico subdolo ed invisibile e grazie per le parole di conforto e di speranza. Possa Dio padre aiutarci in questo momento "storico" e drammatico sotto ogni aspetto affinché rafforzati nello spirito possiamo amarci davvero gli uni gli altri con più forza e convinzione tornando ad abbracciarci e sorridere».