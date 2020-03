Grazie ai cittadini e ai sanitari: l'ingresso della Asrem si illumina fino alla fine dell'emergenza

CAMPOBASSO. Un ringraziamento ai molisani per il senso civico dimostrato nell'emergenza Coronavirus, un monito a non abbassare la guardia e a rispettare le regole, ma anche un segnale per testimoniare il lavoro svolto "con abnegazione, passione e sacrificio" da tutti gli operatori dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem), "chiamati a un impegno eccezionale per garantire la salute di tutti". Da ieri sera l'ingresso dell'Asrem di Campobasso, sede della direzione generale, è illuminato da due fari. Verranno spenti quando l'emergenza Covid-19 sarà cessata.

(ANSA)