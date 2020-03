«Alle donne il grazie più sentito, vere eroine di questa emergenza»

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa del Dipartimento Pari Opportunità della Segreteria regionale del Partito Democratico:

"Le donne, da molti considerate la forza propulsiva del mondo. È a loro che in questi giorni va il grazie più sentito. A tutte coloro che si stanno adoperando per far fronte alla più grande emergenza che il nostro sistema sanitario abbia mai visto: le donne medico, le infermiere, le operatrici socio – sanitarie e le volontarie. Sono loro le nuove eroine di questi anni ‘20 del 2000 insieme a tutte le altre donne che si stanno impegnando nella risposta all’emergenza epidemiologica da Covid – 19 che ha colpito il nostro Paese ed il resto del mondo e che ogni giorno contribuiscono a garantire la continuità dei servizi primari o che restano in campo per ottemperare ai bisogni e alle esigenze di coloro i quali sono impossibilitati ad uscire di casa.

È questo il momento di rimettere al centro le persone garantendo, ora più che mai, i diritti fondamentali. Ne avvertiamo forte la necessità: le Persone al primo posto, senza mai dimenticare che “siamo tutti collegati come se fossimo un’unica persona”. In una società moderna, unita per fronteggiare un’emergenza, nuovi lavori e nuovi diritti possono e devono coesistere. In una società moderna, dinamica e aperta come mai era stato in passato, è compito di ognuno di noi dissolvere quanto più possibile l’insicurezza e permettere che a prendere il suo posto siano le garanzie, le capacità, il talento, le idee innovative, la libertà, senza dimenticare la parità di genere perché “il grado dell’emancipazione femminile è la misura naturale dell’emancipazione universale".