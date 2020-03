Flash mob a Guglionesi: #iostoacasaepalleggio

GUGLIONESI. Flash mob: #iostoacasaepalleggio. Sarà una domenica particolare, tutte le attività sportive sono sospese, ma soprattutto tutte le attività calcistiche di base e non c’è domenica senza calcio. Come tecnico dell’Asd Real Guglionesi, propongo a tutti i nostri tesserati (piccoli e grandi) ma soprattutto a tutti gli appassionati di calcio, per domani domenica 15 marzo ore 15, di dare noi il calcio d'inizio. Prendiamo un pallone e palleggiamo dal balcone di casa o dal proprio terrazzo di casa. Ognuno a quell'ora posterà il proprio video per sentirci vicini. Il calcio unisce anche quando si è lontani. Guglionesi palleggia.