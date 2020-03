Consegna farmaci, l'ordinanza del Governatore in Molise

TERMOLI. Ordinanza numero 5 di Toma, in materia di consegna dei farmaci.

Nel corso della riunione dell’Unità di Crisi Regionale del 13 marzo 2020 è stata evidenziata la necessità di agevolare il recapito di farmaci a domicilio da parte delle associazioni di volontariato o di altri soggetti terzi in favore di persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o di comorbilità tali da renderle soggette a maggiore rischio epidemico; in particolare, necessita individuare modalità che consentano alle associazioni di volontariato o ad altri soggetti terzi di poter prelevare i farmaci e procedere successivamente alla loro consegna ai destinatari garantendo la tracciabilità delle operazioni.

Per questo viene emanata la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Il medico, allorquando prescriva farmaci a persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o di comorbilità tali da renderle soggette a maggiore rischio epidemico, su richiesta dell’interessato procede direttamente all’invio della ricetta in via telematica alla farmacia indicata dal paziente.

2. La farmacia è autorizzata a consegnare i farmaci prescritti con le modalità di cui al precedente comma a soggetti diversi dall’interessato, muniti di delega rilasciata da quest’ultimo conforme al modello di cui all’allegato 1 della presente ordinanza, previo accertamento dell’identità del delegato.

3. Il soggetto delegato dovrà sottoscrivere la ricevuta di avvenuta consegna dei farmaci inserita in calce all’atto di delega e consegnare la stessa alla farmacia che provvederà alla sua conservazione.

Art. 2

1. Il medico, ove per qualsiasi ragione non possa provvedere alla trasmissione in via telematica della ricetta di cui all’art. 1, comma 1, è autorizzato a consegnare la stessa a soggetti diversi dall’interessato, muniti di delega rilasciata da quest’ultimo conforme al modello di cui all’allegato 2 della presente ordinanza, previo accertamento dell’identità del delegato.