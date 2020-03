CAMPOBASSO. «È una commovente gara di solidarietà quella avviata dalla comunità regionale a sostegno dell’Asrem per fronteggiare lo stato di emergenza epidemiologica». Lo afferma il direttore generale dell'Asrem, Oreste Florenzano.

Nel momento in cui la nostra azienda è impegnata con tutte le sue forze e le sue professionalità ad affrontare l’emergenza Coronavirus, si moltiplicano giornalmente i gesti di generosità in favore dell’azienda promossi da imprenditori, artigiani, associazioni, cittadini, per dare la propria risposta solidale e generosa ai tanti bisogni connessi alla gestione dello stato emergenziale, con donazioni di beni e attrezzature sanitarie e con raccolte fondi. A ciascuno di loro non possiamo che rivolgere il nostro commosso ringraziamento per essere al nostro fianco in questa impegnativa sfida, che stiamo cercando di affrontare senza alcun risparmio di energia.