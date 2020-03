CASTELMAURO. A volte dei nostri eroici soldati rimane, come ricordo, solo una laconica scritta... Noi vogliamo, per quanto possibile, ricostruirne le storie da offrire alla memoria collettiva. Cercando di non dimenticare chi dolorosamente li pianse.

Durante De Benedictis il contadino eroe. Era nato a Castelmauro, in provincia di Campobasso, nel 1914.

Durante De Benedictis nacque a Castelmauro, il 3 novembre del 1914, da Angelo (ventiseienne “agricolo” figlio di Concezio e Maria Nicola Mancini) e da Maria Lafratta (ventisettenne “agricola” figlia di Domenico e Angela D’Angelo). I suoi genitori si erano sposati a Castelmauro il 18 febbraio del 1907. Durante De Benedictis partì per la Guerra Coloniale in Africa Orientale. Per coraggio, determinazione e per il suo estremo sacrifico entrò nel mondo degli Eroi. Ottenne “alla memoria” medaglia d’Argento al Valor Militare ed encomio. Questa la motivazione: “Sergente maggiore della XVI compagnia genio coloniale – Unico sottufficiale facente parte di una piccola colonna di artieri incaricata di riattamenti stradali, attaccato da rilevanti forze 4 volte superiori, ferito una prima volta, resisteva stoicamente per 13 ore, dando prova continua di coraggio e piena dedizione al proprio dovere. Coadiuvò il comandante nella maniera più esemplare, ed incitò i superstiti a resistere fino a che in un supremo sforzo di difesa, mentre si lanciava contro il nemico invadente, cadde colpito a morte sul posto. Esempio di ardimento e sprezzo del pericolo nel compimento del proprio dovere. – Torrente Sengià, 12 ottobre 1937-XV”.

Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”