Angela di nome e di fatto, la signora Danese sale in cielo

TERMOLI. Ci sono lutti che feriscono e ti toccano personalmente. Improvvisi e immotivati. Raggelante la notizia che ci è pervenuta oggi, per la scomparsa della signora Angelina Danese, deceduta questa mattina, a 67 anni, all'ospedale Santissima Trinità di Popoli, vicino Pescara, dove era ricoverata da qualche giorno, a causa di un grave malore. Sgomenti, per la conoscenza ormai più che trentennale che avevamo con lei e la sua famiglia, ne diamo l'annuncio, in questo periodo così critico, dove non è possibile nemmeno esternare personalmente il cordoglio e partecipare ai funerali. La salma arriverà domani, lunedì 16 marzo, al cimitero di Termoli, dove sarà benedetta alla sola presenza dei familiari.

Al marito Felice Izzi, ai figli Andrea e Luca, alle nuore e ai nipoti, ai fratelli, sorelle e cognati, il messaggio di cordoglio da Termolionline e dalle famiglie Bracone e Clissa, nonché dall'intero condominio Cinzia del civico 176 di via dei Castagni.