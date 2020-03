Farmaci e prevenzione, scambio di informazioni tra CittadinanzAttiva e la Tedeschi Onlus

CAMPOBASSO. Informativa e ringraziamento, questo nello scambio di missive tra il segretario generale di CittadinanzAttiva Antonio Gaudioso e l’ex assessore al Welfare e ora presidente onorario dell’associazione Giuseppe Tedeschi Onlus Michele Petraroia.

«Caro Michele, volevamo, in questi giorni così difficili e così inusuali per tutti noi, farti arrivare innanzitutto il nostro saluto e la nostra vicinanza. Anche se non possiamo stringerci in abbracci veri, possiamo mantenerci vicini con i nostri pensieri e, soprattutto, aggiornarti su tutte le azioni di tutela e di attivismo che stiamo portando avanti in questo momento.

Sono tante le iniziative di solidarietà e di impegno che come Cittadinanzattiva ci vedono coinvolti nei nostri territori, ma ci tenevamo a informarti su alcune iniziative che stiamo promuovendo. L’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, ha accolto l’appello dei medici internisti della Fadoi e di Cittadinanzattiva, lanciato solo un paio di giorni fa, di prorogare di tre mesi i piani terapeutici redatti dagli specialisti, senza i quali 10 milioni di pazienti cronici sarebbero rimasti senza medicinali salvavita. Questo provvedimento, oltre a far risparmiare tempo ai medici impegnati nella gestione dell’emergenza, impedirà che molti assistiti, soprattutto anziani, finiscano per affollare sale di attesa e ambulatori.

E’ online la campagna di informazione "Insieme, senza paura" sui corretti comportamenti individuali che abbiamo promosso insieme con la Fimmg, la Federazione dei medici di medicina generale: alcuni Comuni l’hanno adottata affiggendola negli spazi a loro disposizione e, in queste ore, stiamo inviando le locandine da collocare in tutti gli studi dei medici di medicina generale. Medici di medicina generale e farmacisti, in una parola i più importanti presidi sanitari operanti sul territorio, sono in questo momento i soggetti in sostegno dei quali ci stiamo attivando maggiormente, per esempio facilitando, anche con la messa in rete delle aziende private con le quali collaboriamo, la possibilità di dotarli dei dispositivi sanitari (mascherine, gel disinfettanti, occhiali di protezione) dei quali in questo momento sono sprovvisti.

Sul nostro sito è a disposizione una guida costantemente aggiornata sul coronavirus, nella quale troverai, oltre ad informazioni di carattere generale, sezioni dedicate con approfondimenti specifici (salute, trasporti, fisco e tasse, scuola), i link ai siti ufficiali, le video pillole di esperti e tante altre informazioni».

Arriva la risposta di Petraroia.

«Antonio un grazie di cuore a tutti i volontari di Cittadinanzattiva che in questi giorni di emergenza sanitaria si adoperano come sempre con passione civile e abnegazione.

In Basilicata, dove vivo e lavoro da due anni, il sistema sanitario pubblico regionale va potenziato e implementato così come hanno chiesto le Confederazioni Sindacali e in particolare il Segretario Generale della Cgil Angelo Summa con delle prese di posizioni tempestive, responsabili e precise.

Occorre un monitoraggio della dotazione di attrezzature specialistiche, macchinari, spazi e personale medico ed infermieristico dedicato, con un urgente approntamento di un cronoprogramma di adeguamento del sistema all’emergenza in atto.

Più preoccupante la situazione in Molise dove da una settimana è chiuso per sanificazione l’unico ospedale del Basso Molise (il San Timoteo di Termoli) e dopo i tagli degli ultimi 15 anni il sistema sanitario pubblico è in forte affanno e necessita di interventi di somma urgenza per potenziare sia i posti letto che la dotazione organica medico-specialistica e tecnico-infermieristica con acquisizione di macchinari ed attrezzature per terapia intensiva, malattie infettive, rianimazione e pneumologia.

Il solo accorgimento di bloccare gli spostamenti e controllare il flusso di chi rientra dal Nord è estremamente utile ma contestualmente bisogna aumentare il numero delle persone sottoposte a tampone velocizzando i tempi sia in Basilicata che in Molise, rispettando rigorosamente le misure adottate dal Governo a tutela dei lavoratori e fermando tutti gli impianti non sicuri.

Se grandi stabilimenti con migliaia di lavoratori vengono coinvolti come è accaduto in alcune aree del Nord dal contagio, per il Centro-Sud si creerà un problema che è preferibile evitare. Meglio mettere in sicurezza i lavoratori e salvaguardare la loro incolumità e salute che non produrre dei beni di cui in questa fase non ne ricorre alcun bisogno.

Da ultimo Antonio trovo opportuno potenziare i collegamenti telematici con i Medici di Medicina Generale, la rete delle strutture sanitarie locali, regionali, interregionali e nazionali, con una funzione di orientamento, cooperazione attiva ed impegno del mondo del volontariato al fianco della Protezione Civile Nazionale per non lasciare le persone sole, tenerle informate, portare a casa (specie per i più fragili, anziani e malati) sia i farmaci che i beni di prima necessità attraverso protocolli da sottoscrivere con ANCI per valorizzare ogni buona pratica comunale o territoriale.

Il sistema produttivo in questa fase emergenziale andrebbe spinto a riorientarsi come accaduto in Piemonte per la produzione di mascherine di qualità, strumenti di protezione individuali, ventilatori polmonari o attrezzature mediche indispensabili.

Considerato che, ad eccezione della CINA e del Sudafrica, nessun altro Paese è disponibile a vendere questi prodotti in una fase emergenziale, occorre spingere per cercare di produrre ciò che serve prioritariamente per salvare la vita delle persone più che automobili, vestiti o ingranaggi meccanici.

Unendo le forze in modo saggio e responsabile, aiutandoci reciprocamente ed evitando divisioni non utili, ce la faremo, ma serve rigore, impegno e collaborazione da parte di ciascuno di noi.

Un abbraccio a tutti i volontari di CittadinanzAttiva che operano per la nostra sicurezza.

Grazie Antonio e sono sicuro che sia il Ministero della Salute, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, che il resto dei Ministeri, le Confederazioni Sindacali, le Federazioni dei Medici e di tutte le Professioni Sanitarie, le Forze dell’Ordine, l’Esercito e ogni struttura istituzionale, amministrativa, sociale e operativa italiana, darà il massimo per uscire da questa emergenza come sta facendo virtuosamente il mondo della scuola con un’energia, una creatività e una passione che ci rende unici al Mondo per cuore e passione».