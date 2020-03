LESINA. Lo abbiamo conosciuto più volte a Termoli e ora entra in campo nella battaglia sul Coronavirus. Parliamo dell'europarlamentare della Lega Massimo Casanova, che ha lanciato un bando speciale per la lotta al Coronavirus.

«Col mio staff di esperti scendiamo in campo per lavorare concretamente nella lotta al Covid 19 con procedure accelerate.

Sulla mia piattaforma online troverete un Finanziamento Europeo fino a 45 milioni di euro per sviluppare subito nuove terapie e strumenti di diagnosi. Mi rivolgo alle Aziende e alle Università che possono e vogliono mettersi al lavoro subito per aiutare. Data l'urgenza del momento, è possibile saltare tutti i passaggi ordinari e scrivere direttamente a info@massimocasanova.eu con oggetto “Covid-19”. Garantiamo risposta entro 48 ore. È un lavoro unico nel suo genere quello che stiamo compiendo col mio staff, a titolo assolutamente gratuito, con sforzi straordinari e surplus di lavoro. E ne sono orgoglioso. Li ringrazio tutti, uno per uno. Quando c'è da lottare ed aiutare l'Italia 🇮🇹 noi siamo i primi a metterci cuore, faccia ed energie. Fate girare. È una comunicazione che può rivelarsi vitale».

https://www.massimocasanova.eu/speciale-covid-19-diagnosi-…/