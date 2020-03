PETACCIATO. Nuovo intervento del sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo, stavolta per illustrare cosa fare in materia di conferimento dei rifiuti nella raccolta differenziata. «In tanti mi chiedono se è sospesa la raccolta differenziata. No! Bisogna continuare a differenziare, ma con due importanti eccezioni. Infatti cambiano le regole, riportate nella foto, solo per i soggetti positivi al tampone e in quarantena obbligatoria.

Per tutti: i fazzoletti di carta usati per il naso, solo per questo periodo, vanno nell’indifferenziato e non nell’organico! Grazie».