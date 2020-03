Lettera aperta del consigliere Nola al Governatore Toma

CAMPOBASSO. Lettera aperta del consigliere Vittorio Nola al Governatore del Molise Toma in materia di inquinamento dell'aria.

«Questa mattina leggo un ennesimo articolo su “Primo Piano” che denuncia lo sforamento dei limiti di inquinamento nella Piana di Venafro, nonostante il traffico quasi inesistente a causa della quarantena e i camini per il riscaldamento alimentati a pellet a basso regime grazie all'incremento delle temperature esterne.



Presidente Toma, comprendo quanti problemi e quante decisioni difficili stai affrontando per l'emergenza coronavirus, ma ti chiedo uno sforzo superiore e sempre teso alla salute dei cittadini di una intera comunità territoriale.

Dai ordini precisi e tempestivi in questi giorni per far svolgere nella Piana di Venafro e nei Comuni circostanti lo studio della caratterizzazione delle polveri sottili all'Arpa Molise e, se non lo assicura in tempi brevi, chiediamo un affiancamento immediato con gli esperti dell'Ispra, così come abbiamo tra l'altro deliberato all'unanimita' in Consiglio regionale.

Non possiamo attendere due anni per avere i risultati del più completo studio epidemiologico commissionato dal Comune di Venafro, appena iniziato.

È una emergenza purtroppo anche questa da affrontare di petto.

Oltre a danneggiare la salute, questi ripetuti sforamenti danneggiano anche le produzioni agricole e il lavoro prezioso degli agricoltori che tanto si stanno dando da fare per offrirci proprio in questo brutto periodo prodotti locali di qualità.

Resto in attesa di Tue determinazioni e Ti saluto cordialmente.

Vittorio Nola

Vice Presidente M5S Commissione Consiliare Regionale Sviluppo Economico