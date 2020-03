"Prima o poi ce la faremo, l'importante è non mollare": lo striscione a Santa Croce

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Anche a Santa Croce di Magliano, alcuni cittadini di via Fontana delle Pere, in questo momento difficile per il mondo intero e in particolare per la nostra amata nazione hanno voluto lanciare un messaggio di speranza a non mollare!

"Prima o poi ce la faremo... L'importante è NON MOLLARE.

Questo è il messaggio che noi abitanti di Via Fontana Delle Pere (Santa Croce Di Magliano) abbiamo deciso di lanciare. In un periodo nel quale le cose non procedono nel migliore dei modi, in cui muoiono tantissime persone, un periodo dove anche un abbraccio è proibito, dobbiamo sempre tenere a mente che le cose cambiano, che si arriverà ad un momento migliore. Gli abbracci, i baci, le strette di mano, saranno nuovamente i gesti che sempre hanno caratterizzato la nostra vita quotidiana, quei gesti che torneremo a fare senza timore, ma solo con tanta gioia. Tutto passa, tutto migliora e pensare di farcela è fondamentale! Quindi: FORZA ITALIA, siamo sicuri che riuscirai a superare tutto questo!»



Erika Pilla