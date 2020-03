Donna di 65 anni positiva al Coronavirus a Vasto, trasferita a Chieti

VASTO. Una donna di 65 anni ricoverata a Vasto presso il reparto di Medicina è risultata positiva al Coronavirus. La paziente è stata trasferita a Chieti per ricevere le cure del caso.

La signora ha accusato i sintomi del Covid-19 mentre era ricoverata per altre patologie. Dalla Asl fanno sapere che "si seguirà la stessa proceduta effettuata nel reparto di Ortopedia di Lanciano, dove si è verificato un caso analogo (Leggi). Saranno effettuati tamponi su tutti i ricoverati in reparto. Per gli asintomatici bisognerà attendere i 7 giorni di incubazione, altrimenti il test sarà negativo. Saranno effettuate tutte le procedure di sanificazione e isolamento".

Ora c'è preoccupazione tra il personale sanitario e i parenti dei pazienti ricoverati per un eventuale contagio.