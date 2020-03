Sanificazione delle strade anche a Santa Croce di Magliano

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Il Comune di Santa Croce di Magliano informa i cittadini che dalle ore 23 del 17 marzo fino alle ore 5 del 18 marzo si procederà alla sanificazione di tutte le strade comunali.

Si raccomanda di: restare in casa, chiudere le porte, chiudere le finestre, non esporre o stendere biancheria, non esporre all’esterno prodotti alimentari, non lasciare gli animali domestici in aree prossime alle strade e piazze comunali, ritirare abbeveratoi e ciotole. Si ringrazia per la collaborazione.