In piena emergenza sanitaria non si può donare, Striscia con Pinuccio ad Agnone

AGNONE. Arriva Striscia la Notizia ad Agnone con il simpatico inviato Pinuccio per fare chiarezza sul mancato consenso all'uso di alcuni dei locali del nosocomio cittadino per la donazione di sangue. L'inviato della trasmissione di Canale 5 ha intervistato il Presidente Onorario dell'Associazione Fidas Agnone, Nicola Capparozzaq, il quale ha dichiarato che dal mese di dicembre 2019 non possono più operare nella raccolta di sangue perché, nonostante i tanti donatori, 473 per la precisione, provenienti anche dal vicino Abruzzo, non hanno la disponibilità dei locali dell'Ospedale "Caraccciolo" di Agnone. La causa sarebbe da imputare alla mancanza del consenso, da parte del responsabile del presidio ospedaliero, all'uso dei locali per tal fine. Locali che, comunque, sono allestiti e attrezzati di tutto punto per la donazione del sangue. In un momento particolare come questo a livello sanitario dove gli ospedali sono alla ricerca di donatori, la riapertura di questo centro di donazione sangue che raccoglie annualmente circa 900 sacche, potrebbe servire a molto.