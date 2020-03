Senza fissa dimora portato al nuovo ricovero di via Perrotta

Ciao Salva: ci resteranno i sorrisi e il tuo insegnamento

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo un ricordo dal dottor Emilio Prezioso dell'amico Salvatore Cannarsa. «Fino a pochi giorni fa passeggiavamo per il corso la sera e facevamo programmi per i prossimi viaggi. No non era questo il momento per intraprendere questo viaggio. . . Ora ci