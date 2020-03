Solidarietà e vicinanza a chi lavora per garantire il rispetto dei decreti del Governo

GUGLIONESI. L'Amministrazione comunale di Guglionesi esprime solidarietà e vicinanza a tutte le persone impegnate in questi giorni a garantire il rispetto dei decreti emanati dal Governo. Un grazie particolare va ai medici e agli addetti del comparto sanitario, alle forze dell'ordine, ai lavoratori che garantiscono le produzioni, nonostante le precarie condizioni di sicurezza in cui sono costretti ad operare, alla Protezione civile presente sul territorio e ai dipendenti pubblici che, seppure in emergenza, garantiscono i servizi comunali. Infine, un grazie di cuore a tutti i nostri concittadini, che in modo composto hanno saputo cambiare in modo repentino le proprie abitudini, affrontando con determinazione questo momento di grande difficoltà. Grazie all’impegno di tutti “andrà tutto bene”.