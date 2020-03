CAMPOBASSO. Per venire incontro alle necessità della popolazione, in un momento tanto difficile per tutto il Paese, le aziende molisane aderenti a Campagna Amica hanno attivato un apposito servizio di spesa a domicilio. In sostanza, i cittadini/consumatori potranno ordinare la spesa contattando telefonicamente le aziende che offrono questo servizio (l’elenco e i recapiti telefonici sono consultabili anche sulle pagine facebook “Campagna Amica Molise” e Coldiretti Molise”) e ricevere direttamente a casa la loro spesa. Il pagamento avverrà alla consegna della merce.

Riguardo, poi, all’attività dell’Agrimercato di Piazza Cuoco a Campobasso, questo sarà regolarmente aperto il giovedì ed il sabato, dalle ore 8.30 alle 15.00. Qui i consumatori potranno usufruire di un nuovo servizio di prenotazione della spesa, grazie al quale, contattando il numero telefonico 3773848075, il consumatore potrà ordinare tutto quello che gli occorre e passare poi, successivamente, a ritirare il tutto. Ciò consentirà di evitare fastidiose file di attesa e il rischio di affollamento all’interno dei mercato.