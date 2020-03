Val di Sangro, Borrelli: "Chiusura fabbriche, atto di responsabilità verso i lavoratori"

ATESSA. C'è preoccupazione per la salute dei lavoratori della Val Di Sangro per via dell'emergenza Covid-19.

A riguardo il sindaco Giulio Borrelli ha affermato: "In molti mi hanno chiesto di ordinare, con un mio atto amministrativo, la chiusura delle fabbriche della Val di Sangro per tutelare la salute dei lavoratori e delle loro famiglie in questo periodo di emergenza sanitaria. Non è nei miei poteri prendere tale decisione. Chiedo, a questo punto, a tutte le aziende, che sono ubicate nel comune di Atessa (e non svolgono attività essenziali e strategiche) di sospendere, con autonome decisioni, la produzione e disporre la chiusura delle fabbriche come atto di responsabilità nei confronti dei loro dipendenti".