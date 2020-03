«Presidente Toma basta con i proclami e le promesse, ci vogliono i fatti»

TERMOLI. Il centrosinistra di Termoli, alla luce della volontà della Regione Abruzzo di trasformare l'ospedale di Vasto in Ospedale Covid-19 confermata dal Sindaco della città di Vasto, anche se non dovesse essere mantenuta questa decisione e fosse in qualche modo smentita, chiede a gran voce che il governatore Toma disponga nell'immediatezza la riapertura dell'ospedale San Timoteo per le cure ordinarie, ivi compresa la rianimazione. Chiede, altresì, che provveda con ogni mezzo a riaprire l'ospedale Vietri di Larino come ospedale Covid-19, così come fatto in Abruzzo per l'ospedale di Atri, dove da diversi giorni stanno lavorandogiorno e notte per l' adattamento alla nuova funzione. È finita l'ora dei proclami e delle promesse, Governatore è giunta l'ora del fare!



Il Centrosinistra di Termoli (PD, VotaxTe, Italia in Comune)