Bollettino Asrem: su 23 casi positivi 14 in isolamento domiciliare e 9 ricoverati al Cardarelli

TERMOLI. Questa la situazione alle ore 20 di oggi in Molise per quanto attiene all'emergenza Coronavirus: 5 le persone in Terapia intensiva, di cui 2 pazienti bergamaschi, 6 nel Reparto di Malattie infettive, tutte ricoverate presso il presidio ospedaliero Cardarelli di Campobasso. Sono 14, invece, le persone in isolamento domiciliare. Complessivamente, i casi positivi sono 23, oltre ai 2 trasferiti da Bergamo.