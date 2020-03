Rsu Isringhausen: "Stop Sevel non dovuto a mancanza dei sedili"

ATESSA. Le Rsu Fim, Fiom E Uilm della Isringhausen sono sul piede di guerra e confermano il proseguimento dello sciopero in atto:

"Cari lavoratori care lavoratrici...dobbiamo purtroppo comunicarvi che sembrerebbe in atto un "vile ricatto" da parte di Sevel, che sembra addebitare l'attuale fermo delle attività produttive solo ed esclusivamente alla mancanza dei sedili!

Una falsità enorme, in quanto è chiaro a tutti, che oltre alla mancanza del materiale Isri vi è stata una grossa carenza di approvvigionamenti anche da altre realtà....oltretutto, nella giornata odierna, in Sevel, a seguito della disponibilità di coprire con la cassa i lavoratori che non erano in condizione di andare a lavorare, si è verificata un un'astensione del lavoro altissima che ha determinato una scarsissima produzione di furgoni (Leggi).

Sembrerebbe che a seguito di questo "ricatto", Isringhausen non è nelle condizioni di accedere alla cassa integrazione e continua normalmente la propria attività lavorative.

Per questa ragione, le Rsu Fim, Fiom e Uilm confermano lo sciopero in atto e continuano a chiedere la Cig per la mancanza di sicurezza complessiva richiamata nel protocollo emanato dal Governo e Sindacati.

Esortiamo tutti a continuare la lotta per la difesa della salute nostra e dei nostri cari che è oggi supportata da una serie di dichiarazioni dei sindaci del territorio, che condividono con noi la preoccupazione sull'espandersi inesorabile di questo maledetto virus."

Non molliamo, avanti tutta fino a sabato 21 marzo per poi valutare le azioni successive"

Rsu Fim, Fiom E Uilm della Isringhausen