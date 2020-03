Emergenza Coronavirus in Molise, «Non c'è tutela degli operatori sanitari»

CAMPOBASSO. Governare la sanità è difficile, farlo in piena emergenza Coronavirus deve essere tremendo. Tuttavia, le organizzazioni sindacali del pubblico impiego dei sindacati confederali non fanno sconti e così denunciano quello che non va.

«Alla luce dell’evolversi della grave situazione emergenziale causata dall’epidemia Covid19, le Scriventi ritengono necessario assumere una ferma posizione rispetto a quanto sta accadendo all’interno delle Aziende Sanitarie regionali.

A tal fine DENUNCIANO:

- l’attuazione di misure di prevenzione/protezione della salute degli operatori,strategia necessaria sia per la comunità che per il singolo lavoratore, dotandoliinnanzitutto di DPI a NORMA, senza porre limiti all’utilizzo degli stessi, in tutte le strutture sanitarie.

- la parziale e in alcuni casi assente comunicazione al personale direttamente coinvolto delle misure precauzionali e/o operative aziendali assunte.

- l'estrema confusione e disomogeneità tra i vari territori relativamente alla gestione organizzativa delle misure preventive, sia per quanto riguarda gli accessi dell’utenza, che per quanto attiene la previsione di chiusure/aperture dei servizi con conseguente possibile riorganizzazione del personale;

- aggiornamento dei DVR sia del personale sanitario che per quello delle società dei servizi dell’indotto.

- la mancata attivazione di alcune Aziende delle procedure necessarie per consentire, a tutto il personale che svolge attività lavorative remotizzabili, di poter effettuare la prestazione dal proprio domicilio in modalità agile (smart working);

Riteniamo, quindi, che l’amministrazione regionale, onde mettere in piena sicurezza le lavoratrici e i lavoratori del SSR e il personale in appalto, anche superando le recenti disposizioni governative, debba in concreto:

-impegnarsi risolutivamente e tempestivamente ad affrontare le sopracitate questioni urgenti;

- indicare a tutte le Aziende che tutto il personale, ivi compreso quello in appalto, anche solo potenzialmente espostoa contatto con pazienti e/o utenti positivi al Covid-19, sia sottoposto all'esame del tampone faringeo, per la sicurezza individuale e quella dei familiari;

- indicare a tutte le Aziende che il personale entrato in contatto con pazienti colpiti da Covid-19, risultante negativo al test poiché all'interno del lasso di tempo che intercorre tra l'esposizione al virus

e la comparsa dei primi effetti, ma sintomatico (febbre, tosse, dispnea, diarrea) debba essere posto in quarantena preventiva e non obbligato a prestare servizio;

- indicare a tutte le Aziende che il personale in attività presso Strutture con almeno un caso di Covid-19, che in qualsiasi modo ne è venuto in contatto, debba essere sottoposto all'esame del tampone faringeo;

- indicare di non derogare all'applicazione dei limiti previsti per l'orario giornaliero individuale di lavoro del personale sanitario, gravato già oggi da carichi lavorativi straordinari e senza sosta;

- indicare ai presidi ospedalieri del servizio pubblico ed accreditato la necessità di costituire una task force aziendale che abbia il compito di interfacciarsi con l'unità di crisi regionale, per la gestione univoca delle misure di prevenzione, profilassi e protezione dove prevedere, tra i componenti, gli RR.LL.S.;

- indicare all’ASREM l'inoltro di informazione preventiva alle RSU e alle OO.SS, il numero di assunzioni straordinarie che verranno effettuate, oltre alla relativa qualifica professionale, sia per il comparto che per la dirigenza medica;

- indicare a tutte le Aziende di riconoscere in via straordinaria al personale, per il periodo contingente all'emergenza, l'indennità di malattia infettiva.

- provvedere a garantire ogni utile forma di sostegno per la gestione famigliare (figli, parenti con handicap e famigliari anziani) del personale, anche alla luce anche delle disposizioni di chiusura delle attività didattiche e di sostegno;

- provvedere ad indicare a tutte le Associazioni di categoria della sanità privata che le riferite Strutture con eventuali casi accertati di contagio e conseguente temporanea riduzione delle attività, l’attivazione, mediante opportuno accordo sindacale, del Fondo Salariale Integrativo F.I.S.

Certi che al termine di questa emergenziale e drammatica situazione, che acclara una volta di più quanto il nostro Sistema Sanitario Regionale Pubblico sia imprescindibile per garantire la protezione e la salute delle Persone, sigarantirà il dovuto riconoscimento valoriale, attraverso il rafforzamento dei finanziamenti e l'adeguato potenziamento degli organici».