A Castelmauro posticipato il pagamento della Tari

CASTELMAURO. L’amministrazione comunale di Castelmauro sposta i termini di pagamento della Tari per consentire ai cittadini di stare a casa. Oltre che per andare incontro alle famiglie che in questo momento di difficoltà legato all’emergenza cominciano ad avere scarse liquidità economiche, perché costretti a casa o per mancato reddito come per i lavoratori autonomi.



Una scelta per evitare soprattutto assembramenti presso le poste, le banche, il Comune lasciando tranquilli i cittadini e in particolare gli anziani. L’invito del sindaco Flavio Boccardo è sempre lo stesso: "Restate a casa e andrà tutto bene!".