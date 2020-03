Cinquemila euro all'Asrem dall'associazione ex Consiglieri regionali

CAMPOBASSO. L’Associazione ex Consiglieri regionali ha deciso di donare la somma di 5 mila euro all’Asrem per l’acquisto di dispositivi protettivi contro il Coronavirus. “Il nostro – ha detto il Presidente dell’Associazione Gaspero Di Lisa - vuole essere un modesto ma significativo contributo alla lotta del Molise al Coronavirus. Ci auguriamo che questo nostro gesto possa servire da stimolo anche per altri a voler contribuire, secondo le proprie possibilità, a sostenere questa lotta ai pericoli avvertiti da tutto il popolo italiano”.