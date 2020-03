Dispositivi di protezione assenti, D'Uva: "Personale sanitario a rischio"

ISERNIA. "L'incedere dell'emergenza Coronavirus sta mettendo a nudo tutte le mancanze del sistema sanitario nazionale, che evidentemente non era affatto preparato a gestire una situazione così estrema.

In tutto il Paese la situazione è critica, nonostante il picco dei contagi non sia ancora stato raggiunto; gli ospedali, infatti, sono saturi e tutti il personale, dai medici agli infermieri agli operatori sanitari, è costretto a turni massacranti.

Come se non bastasse, negli ospedali mancano le mascherine per tutti, e quelle che ci sono, spesso, sono inadeguate".



A denunciarlo, in una nota, il dirigente nazionale del Sinlai, Giustino D'Uva: "Purtroppo la protezione civile non sta rifornendo adeguatamente di dispositivi di protezione il personale degli ospedali di tutta Italia.

Mascherine, occhiali e tute protettive non bastano per tutti. Inoltre, sovente medici e infermieri sono costretti ad usare come mascherine panni per la polvere con due buchi ai lati per infilare le orecchie. Questa situazione è gravissima, anche perché non ci si può permettere di mettere a rischio le figure professionali cruciali per fronteggiare l'emergenza. Cosa, tra l'altro, evidenziata dall'elevato numero di operatori contagiati, perché evidentemente privi degli adeguati strumenti precauzionali".