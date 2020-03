Sostegni a tutte le imprese del trasporto e passeggeri

ROMA. Nel Decreto approvato dal Governo per far fonte alle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica Covid19 sono state inserite fondamentali misure a sostegno degli autotrasportatori, che stanno compiendo, assieme a tante altre categorie, un sacrificio straordinario ed essenziale per la tenuta economica e sociale del Paese, e più in generale per tutti i gestori di trasporto merci e trasporto passeggeri, terrestre, aereo e marittimo, dei taxi e delle imprese di noleggio con conducente.



Per l’intero settore è stata introdotta l'estensione della cassa integrazione per tutelare le aziende e i lavoratori. Inoltre, verranno sospesi fino al 30 aprile i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali, insieme agli adempimenti tributari con scadenza compresa tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.

Il Decreto dispone, inoltre, l’esonero dalla tassa di ancoraggio – comunque rimborsata all’Autorità di sistema portuale mediante il trasferimento di risorse pubbliche - fino al 30 aprile prossimo, la sospensione dei canoni relativi alle operazioni e concessioni portuali fino al 31 luglio e il differimento del pagamento dei diritti doganali per alcune categorie di operatori professionali.

Viene autorizzata infine (fino al 31 ottobre) la circolazione dei veicoli che devono essere sottoposti a revisione entro il 31 luglio.

AVIAZIONE CIVILE

Nel Decreto è stata stabilita la costituzione di un fondo di 500 milioni destinato a due scopi:

- risorse di compensazione per il settore dell’aviazione civile duramente colpito dalla drastica riduzione dei viaggiatori;

- risorse per le esigenze della nuova società interamente pubblica (controllata dal MEF) di cui è stata decisa la costituzione in considerazione della situazione di Alitalia società aerea italiana e di Alitalia Cityliner.

Tutti gli ammortizzatori sociali sono in vigore anche per i dipendenti aeroportuali.

RIFINANZIAMENTO DEL FONDO VOLO

Inoltre viene introdotto il rifinanziamento per 200 milioni del fondo volo, per l’anno 2020, utilizzabili anche per le esigenze relative al personale di Air Italy e dei dipendenti aeroportuali.

ESCLUSE LE SANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIMENTI DA CORONAVIRUS NEI CANTIERI

Una norma del Decreto salvaguarda le imprese e i lavoratori dei cantieri: il Governo infatti auspica che possano proseguire e intende proteggere la loro attività. Per questo è stato stabilito che sono sempre valutate le ragioni di emergenza da Covid-19 al fine di escludere le penali per tutte le imprese che abbiano accumulato ritardi o inadempimenti rispetto ai termini contrattuali. Per consentire ai lavori di procedere inoltre nella giornata odierna verranno pubblicate le linee guida sulla sicurezza.

POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vengono stanziati 2 milioni e 964mila euro di risorse straordinarie per il potenziamento delle attività delle Capitanerie di Porto in relazione all’emergenza Covid19, fondamentali per garantire la funzionalità dei porti e il transito delle merci.

DIVISORI PER I TAXI E VEICOLI CON NOLEGGIO DI CONDUCENTE

Il Decreto prevede un contributo di 2 milioni di euro ai taxi e alle imprese con noleggio di conducente perché si possano dotare di divisori da installare negli abitacoli tra l’autista e i passeggeri.

PROROGHE PATENTI E CERTIFICATI

Nel provvedimento viene introdotta una proroga fino al 15 giugno della validità dei certificati, degli attestati e dei permessi autorizzativi concessi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Proroga fino al 31 agosto anche della validità dei documenti di identità e di riconoscimento, comprese le patenti di guida e le patenti nautiche.