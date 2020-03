Riprende giovedì mattina il lavaggio e la pulitura delle strade della città

TERMOLI. Riprende domattina il lavaggio e la pulitura delle strade della città. La Rieco Sud di concerto con l’amministrazione comunale ha deciso di intensificare i passaggi per cercare per quanto possibile di tenere pulita la città in un momento delicato come quello attuale.

E’ stata definita un’opera di pulizia e pulitura intensa che in mattinata interesserà le vie del centro. Gli operatori della Rieco Sud in questo caso utilizzeranno un automezzo con lance, mentre nel pomeriggio sarà la volta delle altre zone della città dove entreranno in azione le spazzatrici.

Verranno utilizzati acqua e detergenti che non deturpano l’ambiente. Anche quest’opera continua è stata predisposta per cercare di contrastare il diffondersi del Coronavirus-Covid19.