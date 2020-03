Tavenna, ingresso alla villa vietato e obbligo di comunicare il rientro da altre regioni

TAVENNA. Il sindaco di Tavenna Paolo Cirulli,

Visto l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, 11. 267 (T.U.E.L.): [...] 5. In particolare, in caso di emergenza sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]

Rilevato che in data 31.1.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Considerato che il territorio italiano risulta interessato dalla diffusione dell'epidemia di origine virale COVID19 (comunemente indicato come Coronavirus);

Visti i vari DPCM, recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza cpidemiologica da COVID 19», in continuo aggiornamento;

Visto in particolare l'art. 1 comma 2 del DPCM del 9 marzo 2020 secondo cui: "sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Molise, in particolare quelle del 26/2 , dell'8 marzo 2020 e del 18 marzo 2020;

Considerato altresì che sul territorio comunale si verificano casi di mancata o non regolare ottemperanza agli obblighi suddetti;

Ritenuta la necessità di intervenire con ulteriori misure di tutela della sicurezza e salute pubblica, al fine di contenere e limitare la possibilità di contagio, evitando ogni forma di assembramento, che non garantiscono la distanza di sicurezza indicata in almeno un metro;

ORDINA

1. Tutti gli individui che rientrano nel Comune di Tavenna e che hanno soggiornato negli ultimi 14 giorni fuori dalla regione Molise, ad eccezione dei residenti che rientrano abitualmente per motivi di lavoro, una volta giunti nel territorio di Tavenna, anche se hanno già comunicato, in data antecedente alla presente ordinanza, l'ingresso in Molise al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o ai numeri 0874/313000, 0874/409000 ovvero ai seguenti indirizzi email: coronavirus@asrem.org; dipartimentounicoprevenzione@asrem.org, sono obbligati a darne notizia anche al Sindaco di Tavenna, riferendo delle disposizioni impartite dal competente servizio regionale di sanità pubblica.

2. Per ottemperare all'obbligo di comunicazione al Sindaco di Tavenna, di cui al precedente articolo, telefonare al seguente numero: 3473078770, oppure scrivere alla casella di posta clettronica: amministrazione.tavennao@gmail.com.

3. L'interdizione all'utilizzo dei giochi e degli spazi pubblici della villa comunale del Comune di Tavenna.

4. Il divieto di assembramento anche nelle abitazioni e locali privati, mediante l'incontro tra persone non residenti nelle abitazioni medesime.

5. Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono efficaci fino al 3 aprile 2020, salvo proroga.