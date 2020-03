ISERNIA. Riaperti questa mattina il Pronto Soccorso e la Radiologia dell'ospedale "Veneziale" di Isernia dopo le operazioni di sanificazione e decontaminazione svolte nella notte. A comunicarlo il dott. Lucio Pastore, primario del reparto. La chiusura dei reparti era avvenuta nella serata di ieri a seguito della positività al test Covid-19 di una signora di 82 anni di Monteroduni che aveva effettuato l'accesso al Pronto Soccorso e in Radiologia.

La signora è stata trasferita, successivamente ai risultati del test, al reparto di malattie infettive del Cardarelli. Al momento nessuno dei sanitari entrati in contatto con la paziente è in quarantena ma, come da decreto ministeriale e da disposizioni regionali, continueranno a lavorare. Il primario dott. Pastore precisa che nelle prossime settimane al fine di fugare ogni dubbio saranno eseguiti i tamponi ai sanitari anche qualora non dovessero manifestare sintomi.