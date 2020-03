«Diamo una mano alla speranza»: la raccolta fondi del Rotary per l'emergenza Covid-19

TERMOLI. «Diamo una mano alla speranza», con questo monito il Governatore del distretto 2090 del Rotary international, Basilio Ciucci, lancia una raccolta fondi destinata a dare risorse e sollievo alla strenua battaglia che stanno affrontando medici, infermieri, operatori sanitari e i servizi sanitari regionali delle quattro realtà che compongono il Distretto: Marche, Umbria, Abruzzo e Molise.

Una istituzione quale quella del Rotary International è abituata da sempre, fin dalla sua costituzione nel 1905, a spendersi per andare incontro alle necessità dell’umanità e mai come in questa occasione, col dilagare della pandemia, è necessario adoperarsi per dare il nostro contributo fattivo a contrastare un virus, come il Covid-19, che sta spargendo morte e paura nel mondo.

Il Governatore Ciucci precisa che i fondi racconti saranno da destinare alle aziende sanitarie delle nostre 4 regioni per i presidi medici necessari in questo periodo nel quale il servizio sanitario è impegnato in una strenua lotta contro il coronavirus.

E' uno strumento pratico, utile e che consente di raccogliere anche piccole donazioni, dove ognuno può fare la sua parte ed è assolutamente libero alla contribuzione, al di fuori della base sociale degli iscritti nei singoli club.

«I giorni passano ma il virus purtroppo non accenna a recedere, e noi tutti ci sentiamo impotenti: vorremmo dare un contributo, ma ci scontriamo con dei limiti obbiettivi che ostacolano la nostra azione – sostiene Il Governatore Ciucci - il distretto 2090 ha attivato tutti i canali istituzionali per essere di supporto in questo momento difficile.

Non è un segreto, e lo avrete sperimentato voi stessi in questo periodo, che vi siano delle grosse difficoltà nel reperire, in tempi rapidi, le attrezzature e gli apparecchi elettromedicali che necessiterebbero e di cui peraltro leggiamo sui giornali che sono in corso acquisti massicci a livello di stato centrale.

Le mascherine, ad esempio, sono ormai introvabili. Abbiamo contattato diversi fornitori, e lo stiamo continuando a fare, ma gli ordinativi provengono necessariamente dall’estero e per quelli dei paesi che ancora intrattengono rapporti con noi, si prevedono tempi di consegna non brevi.

Il Rotary, tuttavia, non si ferma e con lucidità ha pertanto ritenuto di iniziare una raccolta fondi, che verranno girati poi alle Protezioni civili delle quattro regioni interessate, che le impiegheranno come meglio riterranno».

Al link qui di sotto trovi la campagna che abbiamo organizzato

https://www.gofundme.com/f/rotary-distretto-2090-s...

ROTARY DISTRETTO 2090 Governatore Basilio Ciucci A.R. 2019-20

acceso presso Banca Popolare delle Province Molisane - filiale di Campobasso

IBAN IT40Q0503303800000010344507.