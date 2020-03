Fca Atessa, sospesa l'attività lavorativa fino al 13 maggio 2020

ATESSA. Comunicazione sospensione temporanea attività lavorativa con ricorso al trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO) in relazione all’emergenza Covid-19.

In riferimento alla materia in oggetto e facendo seguito alle precedenti comunicazioni, a riepilogo e completamento delle stesse, Vi comunichiamo che, secondo quanto nella presente indicato, la FCA Italy S.p.A. procede alla sospensione dell’attività lavorativa nel periodo dal 12 marzo al 13 maggio 2020 del personale dello stabilimento di Atessa Plastics Unit con richiesta di intervento del trattamento di integrazione salariale in oggetto a favore dei lavoratori sospesi.

La causa di tale sospensione è la necessità di fronteggiare gli effetti della complessiva situazione determinatasi a seguito dell'emergenza Covid-19. Per il suddetto periodo sono interessati alla sospensione tutti i 244 lavoratori (214 operai e 30 impiegati/quadri) dello stabilimento Atessa Plastics Unit.