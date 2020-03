Nessun contagio a Guglionesi, l'invito del sindaco: «Tutti a casa, insieme ce la faremo»

GUGLIONESI. Il Comune di Guglionesi informa la Cittadinanza che un mattinata il Sindaco Mario Bellotti ha segnalato personalmente ad alcuni cittadini, incontrati nella villa comunale o tra le strade del paese, il rispetto delle ordinanze sindacali e delle normative emanate dal Governo in osservanza delle misure di contenimento dell'urgenza epidemiologica da Covid-19.



"A dire il vero, ho trovato poca gente in giro - ha commentato il Sindaco di Guglionesi -, per lo più dotate di protezioni idonee, con mascherine e alle dovute distanze. Ma, in ogni caso, l'invito a tutta la Cittadinanza è di restare a casa: #tuttiacas@insiemecelafaremo. La situazione del contagio - il punto del Primo cittadino - è in continuo aggiornamento, ma, ad ora, Guglionesi non conta ufficialmente alcun caso positivo, ne’ il sottoscritto ha ricevuto comunicazioni ufficiali di persone positive che vivono nel nostro Comune, ma soltanto casi di quarantena per persone, comunque negative al tampone, che sono state a contatto con persone contagiate. Alcune di esse, inoltre, oggi terminano il periodo di quarantena obbligatoria, come da protocollo dell'Istituto Superiore della Sanità. Voglio ricordare, ancora una volta, che solo collaborando tutti insieme si otterranno i migliori risultati nel contenimento del contagio da coronavirus Covid-19".